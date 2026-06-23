Хуситы объявили мобилизацию для прорыва блокады со стороны Саудовской Аравии

Йеменское движение «Ансар Аллах» объявило о мобилизации сил для прекращения блокады со стороны Саудовской Аравии. Заявление прозвучало в эфире телеканала Al Masirah.

В сообщении говорится о незамедлительной готовности обеспечить армию бойцами для «восстановления прав народа, изгнания оккупантов и снятия блокады». По утверждению представителей ополчения, хорошо подготовленные и организованные силы насчитывают сотни тысяч человек.

Там также подчеркнули, что обучение личного состава продолжается. Ожидается, что в ближайшее время подготовка станет ещё более активной на всех уровнях.

Основная цель текущей мобилизации — прекращение ограничений, введённых королевством против подконтрольных хуситам территорий. Речь идёт о наземной и воздушной блокаде.

Стороны с 2023 года вели переговоры о заключении мирного договора. Диалог был приостановлен, однако возобновился в конце прошлого года.

Помимо снятия блокады, «Ансар Аллах» требует от Эр-Рияда увеличить число рейсов из международного аэропорта Саны. Также они настаивают на выплате компенсаций за восстановление районов, пострадавших от бомбардировок арабской коалиции.

Хуситы — это военизированная шиитская группировка зейдитского толка и де-факто правящая сила на севере Йемена, пользующаяся поддержкой Ирана. Война с Саудовской Аравией началась в марте 2015 года, когда арабская коалиция во главе с Эр-Риядом вторглась в Йемен с целью восстановить свергнутое международно признанное правительство. Конфликт перерос в затяжную позиционную войну с массированными авиаударами королевства, блокадой, ракетными обстрелами и атаками дронов хуситов по территории СА, включая нефтяную инфраструктуру, а также гуманитарной катастрофой в Йемене. Активные боестолкновения пошли на спад после заключения перемирия в 2022 году, которое в целом соблюдается, несмотря на отсутствие всеобъемлющего мирного договора.