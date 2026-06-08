Хуситы объявили о начале блокады в Красном море

Йеменское движение «Ансар Алла», контролирующее север страны, объявило полный запрет на проход через Красное море кораблей. Речь идёт о морской блокаде для всех израильских или связанных с Израилем судов.

«Мы объявляем о полном запрете... судоходства в Красном море, и любые передвижения... будут рассматриваться нашими силами как военные цели», — говорится в заявлении военного командования хуситов, которое приводит телеканал Al Masirah.

Там также заявили о запуске ракет по важным целям израильского врага в районе «оккупированного Яффо» — южного района Тель-Авива. Под угрозой атаки теперь может оказаться любое их движение в стратегически важном районе. Красное море остаётся одним из ключевых маршрутов для мировой торговли, поэтому новый запрет способен усилить напряженность вокруг судоходства в регионе.

Ранее йеменское движение «Ансар Аллах» пригрозило перекрытием стратегического Баб-эль-Мандебского пролива при сохранении давления со стороны США.