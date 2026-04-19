Хуситы выставили Трампу ультиматум и угрожают закрыть Баб-эль-Мандебский пролив

Йеменское движение «Ансар Аллах» угрожает перекрытием стратегического Баб-эль-Мандебского пролива при сохранении давления со стороны США. Ультиматум президенту США Дональду Трампу озвучил заместитель министра иностранных дел правительства хуситов Хусейн аль-Эззи. Его слова передал телеканал Al Jazeera.

«Если Сана решит закрыть Баб-эль-Мандебский пролив, то все человечество и джинны окажутся совершенно бессильны его открыть. Поэтому Трампу — и потворствующим ему странам — лучше всего немедленно положить конец всем действиям и политике, препятствующим миру, и проявить уважение к правам нашего народа и страны», — сказал он.

Баб-эль-Мандебский пролив соединяет Красное море и Аденский залив и считается одним из ключевых маршрутов мировой торговли энергоресурсами. Через эту морскую артерию проходит примерно 12% глобальных поставок нефти и около 8% мирового объёма сжиженного природного газа.

Ранее сообщалось, что обострение ситуации в районе Ормузского пролива может ускорить развитие альтернативных маршрутов поставок энергоресурсов. Одним из потенциальных решений может стать проект нефтепровода Басра–Джейхан, который рассматривается как обходной путь для транспортировки нефти.