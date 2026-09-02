Через Ормузский пролив прошёл рекордный объём нефти с начала конфликта

Через Ормузский пролив за один день прошло более 17 млн баррелей нефти, что стало рекордным показателем с начала конфликта вокруг Ирана. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт в интервью CNBC.

По словам главы американского ведомства, танкеры 1 сентября перевезли через стратегический маршрут свыше 17 млн баррелей нефти. Если учитывать поставки по обходным трубопроводам, общий объём вывоза сырья из региона оказался выше, чем до начала боевых действий.

«В понедельник мы зафиксировали рекордные показатели с начала конфликта. Более 17 млн барр. нефти перевезли танкеры через Ормузский пролив», — сказал Райт.

Министр заявил, что США намерены сохранять военное присутствие в районе пролива «настолько долго, насколько потребуется». По его словам, Иран пытается влиять на поставки энергоресурсов, но полностью остановить движение нефти не смог.

До начала операции США и Израиля против Ирана через Ормузский пролив ежедневно проходило около 20 млн баррелей нефти — примерно пятая часть мирового объёма поставок.

Ранее пресс-службе Корпуса стражей исламской революции заявила, что в Ормузском проливе два танкера подорвались на минах и загорелись. По данным КСИР, суда пытались пройти водный путь без одобрения Ирана. Экипажи, как утверждается, были высажены, а сами танкеры переданы американским агентам для следования по незаконному маршруту.