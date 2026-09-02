Трамп предложил назвать Ормузский пролив своим именем

Президент США Дональд Трамп задумался о том, чтобы назвать Ормузский пролив своим именем. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

По словам американского лидера, теперь пролив находится под контролем Соединённых Штатов, а значит, за ним стоит закрепить новое название.

«Как и сама Америка, он станет «горячее», чем когда-либо!» — отмечено в его публикации.

До этого Life.ru рассказывал, что пользователи Google Maps в США стали видеть озеро Онтарио под другим именем — «озеро Америка». Об этом объявила сама компания Google. Причиной изменения назвали указ Трампа и внесение нового наименования в американскую систему географических названий GNIS. При этом название будет отображаться по-разному: в США покажут «озеро Америка», в Канаде оставят прежний вариант, а жителям других стран — оба сразу.