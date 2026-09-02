КСИР сообщил о подрыве двух танкеров на минах в Ормузском проливе

Инцидент с двумя танкерами произошёл в Ормузском проливе: суда подорвались на минах и загорелись. Как сообщили в пресс-службе Корпуса стражей исламской революции (КСИР), танкеры пытались пройти водный путь без одобрения Ирана.

«Несколько часов назад два танкера, которые по наущению армии США высадили свой экипаж и были переданы американским агентам для прохождения по незаконному маршруту, подорвались на минах, взорвались, остановились и охвачены огнём», — говорится в сообщении.

Отдельно в КСИР заявили, что американские удары по югу Ирана не сказались на контроле республики над Ормузским проливом.

Ситуация в Ормузском проливе характеризуется крайне высокой напряжённостью и прямой военной конфронтацией между США и Ираном. Накануне, 1 сентября, США нанесли серию крупных и мощных авиаударов по иранским целям в районе пролива, включая объекты Корпуса стражей исламской революции, средства противовоздушной обороны и системы минирования, в ответ на попытки Ирана атаковать коммерческие суда и американских военных. Иран, в свою очередь, нанёс ракетные удары по американской базе в Иордании.

Тегеран заявляет об ужесточении контроля над проливом и предупреждает, что не допустит экспорта нефти из Персидского залива, если США усилят давление, в то время как Вашингтон, по словам президента Дональда Трампа, имеет почти полный контроль над этим стратегическим водным путём. Прямые обмены ударами и фактическое закрытие пролива для коммерческого судоходства привели к резкому росту мировых цен на нефть выше 95 долларов за баррель, создав серьёзную угрозу глобальной энергетической безопасности.