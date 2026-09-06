Хуситы заявили, что сбили саудовский беспилотник в юго-западной части Йемена

Йеменское движение «Ансар Аллах» заявило, что его силы сбили разведывательно-ударный беспилотник Wing Loong II, принадлежавший Саудовской Аравии. Об этом сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа.

По его словам, дрон был уничтожен утром 6 сентября над районом Макбанна в провинции Таиз на юго-западе Йемена.

«Вооружённые силы Йемена смогли сбить разведывательный беспилотник Wing Loong II, принадлежавший противнику из Саудовской Аравии во время выполнения им враждебной миссии», — заявил Сариа.

Заявление прозвучало на фоне новой эскалации боевых действий в Таизе и Ходейде. За последние дни там резко усилились столкновения между хуситами и силами международно признанного правительства Йемена, поддерживаемого Саудовской Аравией.

Ранее Life.ru рассказывал, что хуситы заявили об ударе баллистическими ракетами по саудовскому десантному кораблю и четырём сопровождавшим его катерам в Красном море. По утверждению «Ансар Аллах», корабль был поражён у побережья Мохи. До этого движение также сообщало об уничтожении другого саудовского разведывательного беспилотника над Йеменом.