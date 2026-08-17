Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 августа, 14:46

Хуситы заявили об ударе по саудовскому десантному кораблю в Красном море

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat

Йеменские хуситы заявили, что нанесли удар баллистическими ракетами по саудовскому десантному кораблю и четырём сопровождающим его катерам в Красном море. Об этом сообщил военный представитель повстанцев Яхья Сариа.

«Вооружённые силы Йемена (имеется в виду хуситы, — Прим. Life.ru) атаковали военный десантный корабль саудовского врага и четыре сопровождавших его военных катера в Красном море у побережья Мохи», — сказал он.

По его словам, удар был точным: корабль полностью сгорел, часть катеров затонула, остальные загорелись. Хуситы пообещали продолжать следить за передвижениями саудовских войск и бить по ним как на суше, так и на море.

Танкер атакован у берегов Йемена, экипаж не пострадал
Танкер атакован у берегов Йемена, экипаж не пострадал

Ранее хуситы заявили, что сбили над йеменской провинцией Саада разведывательный беспилотник Саудовской Аравии. По его данным, аппарат Vestel Karayel выполнял разведывательные задачи, и его действия были расценены как враждебные.

Новости, хроника и главное о войне на Ближнем Востоке — в разделе Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Йемен
  • Саудовская Аравия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar