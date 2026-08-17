Хуситы заявили об ударе по саудовскому десантному кораблю в Красном море

Йеменские хуситы заявили, что нанесли удар баллистическими ракетами по саудовскому десантному кораблю и четырём сопровождающим его катерам в Красном море. Об этом сообщил военный представитель повстанцев Яхья Сариа.

«Вооружённые силы Йемена (имеется в виду хуситы, — Прим. Life.ru) атаковали военный десантный корабль саудовского врага и четыре сопровождавших его военных катера в Красном море у побережья Мохи», — сказал он.

По его словам, удар был точным: корабль полностью сгорел, часть катеров затонула, остальные загорелись. Хуситы пообещали продолжать следить за передвижениями саудовских войск и бить по ним как на суше, так и на море.

Ранее хуситы заявили, что сбили над йеменской провинцией Саада разведывательный беспилотник Саудовской Аравии. По его данным, аппарат Vestel Karayel выполнял разведывательные задачи, и его действия были расценены как враждебные.