Хуситы атаковали ракетами и дронами три города в Саудовской Аравии

Три города Саудовской Аравии — Хамис-Мушайт, Абха и Джизан — подверглись ударам баллистических ракет и беспилотников. Об этом заявил представитель возглавляемой Эр-Риядом аравийской коалиции бригадный генерал Турки аль-Малики.

По его словам, атаки в среду предприняло йеменское движение «Ансар Аллах», известное как хуситы.

Аль-Малики подчеркнул, что объединённое командование коалиции «будет ответственно реагировать на эти нападения». Какие именно меры планируется принять, он не уточнил.

Сведений о пострадавших и разрушениях в приведённом заявлении нет.

Ранее хуситы заявили об уничтожении саудовского разведывательно-ударного беспилотника Wing Loong II. По словам представителя движения Яхьи Сариа, аппарат сбили утром 6 сентября над районом Макбанна в йеменской провинции Таиз. Сообщение появилось на фоне обострения столкновений с силами международно признанного правительства Йемена, поддерживаемого Эр-Риядом.