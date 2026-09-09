Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 сентября, 19:21

Хуситы атаковали ракетами и дронами три города в Саудовской Аравии

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Три города Саудовской Аравии — Хамис-Мушайт, Абха и Джизан — подверглись ударам баллистических ракет и беспилотников. Об этом заявил представитель возглавляемой Эр-Риядом аравийской коалиции бригадный генерал Турки аль-Малики.

По его словам, атаки в среду предприняло йеменское движение «Ансар Аллах», известное как хуситы.

Аль-Малики подчеркнул, что объединённое командование коалиции «будет ответственно реагировать на эти нападения». Какие именно меры планируется принять, он не уточнил.

Сведений о пострадавших и разрушениях в приведённом заявлении нет.

В трёх городах Саудовской Аравии одновременно объявили тревогу
В трёх городах Саудовской Аравии одновременно объявили тревогу

Ранее хуситы заявили об уничтожении саудовского разведывательно-ударного беспилотника Wing Loong II. По словам представителя движения Яхьи Сариа, аппарат сбили утром 6 сентября над районом Макбанна в йеменской провинции Таиз. Сообщение появилось на фоне обострения столкновений с силами международно признанного правительства Йемена, поддерживаемого Эр-Риядом.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Саудовская Аравия
  • Йемен
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar