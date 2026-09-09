Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 сентября, 15:50

В трёх городах Саудовской Аравии одновременно объявили тревогу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Сирены тревоги прозвучали сразу в трёх городах Саудовской Аравии — Джизане, Наджране и Абхе. Спустя несколько минут служба гражданской обороны сообщила, что опасность миновала.

Жителям Абхи предписывали немедленно пройти в ближайшее безопасное место и оставаться там до отбоя. Людей также просили держаться подальше от окон и стеклянных поверхностей и избегать скоплений.

Саудовская Аравия обсудила с Ираном деэскалацию в зоне Персидского залива
Саудовская Аравия обсудила с Ираном деэскалацию в зоне Персидского залива

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия не исключает возобновления широкомасштабных боевых действий против йеменского движения «Ансар Аллах». Эр-Рияд хотел бы избежать нового военного конфликта, однако рассматривает и силовой вариант развития событий. Речь идёт о случае дальнейшей эскалации со стороны хуситов.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Саудовская Аравия
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar