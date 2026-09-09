В трёх городах Саудовской Аравии одновременно объявили тревогу

Сирены тревоги прозвучали сразу в трёх городах Саудовской Аравии — Джизане, Наджране и Абхе. Спустя несколько минут служба гражданской обороны сообщила, что опасность миновала.

Жителям Абхи предписывали немедленно пройти в ближайшее безопасное место и оставаться там до отбоя. Людей также просили держаться подальше от окон и стеклянных поверхностей и избегать скоплений.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия не исключает возобновления широкомасштабных боевых действий против йеменского движения «Ансар Аллах». Эр-Рияд хотел бы избежать нового военного конфликта, однако рассматривает и силовой вариант развития событий. Речь идёт о случае дальнейшей эскалации со стороны хуситов.