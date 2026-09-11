Спутники зафиксировали пожар на важнейшем нефтепроводе в Саудовской Аравии
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Спутники зафиксировали крупный пожар в пустыне Саудовской Аравии рядом с маршрутом стратегического нефтепровода «Восток — Запад». Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на данные дистанционного зондирования.
На снимках Sentinel-3 Европейского космического агентства виден густой чёрный дым между Мединой и Махд-эд-Дахабом. Именно в этом районе проходит одна из главных веток нефтепровода, по которому саудовская нефть транспортируется к Красному морю.
Система NASA FIRMS также обнаружила в этом районе аномальную тепловую активность.
Нефтепровод «Восток — Запад» имеет особое значение для Эр-Рияда. Он позволяет перенаправлять нефть с месторождений на востоке страны к портам Красного моря и тем самым снижать зависимость от маршрута через Ормузский пролив.
Вероятный инцидент произошёл на фоне роста напряжённости в регионе. В последние недели атакам подвергались саудовские нефтяные объекты и суда, а поставки нефти из королевства заметно сократились. По данным Международного энергетического агентства, в августе объём поставок саудовской нефти упал до минимального уровня более чем за 30 лет.
Ранее Life.ru сообщал, что хуситы атаковали ракетами и беспилотниками три города Саудовской Аравии. Удары пришлись по Хамис-Мушайту, Абхе и Джизану. Уже на следующий день Life.ru писал о захвате хуситами стратегически важного порта Моха, что усилило опасения за безопасность нефтяных маршрутов через Красное море.
Больше новостей о глобальных рынках нефти и энергетике — в разделе «Мировая экономика» на Life.ru.