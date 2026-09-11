Спутники зафиксировали пожар на важнейшем нефтепроводе в Саудовской Аравии

Спутники зафиксировали крупный пожар в пустыне Саудовской Аравии рядом с маршрутом стратегического нефтепровода «Восток — Запад». Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на данные дистанционного зондирования.

На снимках Sentinel-3 Европейского космического агентства виден густой чёрный дым между Мединой и Махд-эд-Дахабом. Именно в этом районе проходит одна из главных веток нефтепровода, по которому саудовская нефть транспортируется к Красному морю.

Система NASA FIRMS также обнаружила в этом районе аномальную тепловую активность.

Нефтепровод «Восток — Запад» имеет особое значение для Эр-Рияда. Он позволяет перенаправлять нефть с месторождений на востоке страны к портам Красного моря и тем самым снижать зависимость от маршрута через Ормузский пролив.

Вероятный инцидент произошёл на фоне роста напряжённости в регионе. В последние недели атакам подвергались саудовские нефтяные объекты и суда, а поставки нефти из королевства заметно сократились. По данным Международного энергетического агентства, в августе объём поставок саудовской нефти упал до минимального уровня более чем за 30 лет.