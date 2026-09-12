Премьер Ирака уволил военачальника после атаки на саудовский нефтепровод

Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди, являющийся одновременно главнокомандующим вооружёнными силами страны, отстранил от должности командующего оперативным командованием провинции Майсан. Как сообщило агентство INA, кадровое решение последовало после подтверждения данных о том, что недавняя атака на нефтяной объект в Саудовской Аравии была совершена именно с территории этой иракской провинции.

Ранее министерство иностранных дел Саудовской Аравии выступило с официальным заявлением, в котором выразило решительное осуждение нападения на нефтепровод «Восток — Запад» в районах Эр-Рияда и Медины. По данным ведомства, атака была осуществлена с использованием нескольких беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Ирака.

«Министерство иностранных дел выражает решительное осуждение со стороны королевства Саудовская Аравия нападением на нефтепровод «Восток — Запад» в районах Эр-Рияда и Медины с использованием нескольких беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Ирака», — подчеркнули в ведомстве.

Примечательно, что Саудовская Аравия проявила сдержанность и воздержалась от немедленных ответных военных действий. В МИД королевства указали, что пошли навстречу просьбам иракской стороны о проведении собственного расследования инцидента. При этом саудовское ведомство подтвердило информацию министерства энергетики о том, что в результате атаки есть пострадавшие и нанесён определённый ущерб, последствия которого в настоящее время устраняются.

Нефтепровод «Восток — Запад» имеет ключевое стратегическое значение для Саудовской Аравии. Эта транспортная артерия, пересекающая страну с востока на запад, призвана стать альтернативой поставкам нефти через Ормузский пролив — узкую водную артерию, где регулярно возникают риски для судоходства из-за геополитической напряжённости в регионе Персидского залива.

Атака на столь важный объект стала серьёзным испытанием для иракско-саудовских отношений и вынудила Багдад принять жёсткие меры для демонстрации своей приверженности безопасности региональных партнёров.

Саудовская Аравия продолжает подвергаться атакам со стороны йеменского движения «Ансар Аллах». Аравийская коалиция заявила, что будет ответственно реагировать на подобные нападения.