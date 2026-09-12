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Регион
Опубликовано 11 сентября, 23:38

Премьер Ирака уволил военачальника после атаки на саудовский нефтепровод

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Qwen AI

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Qwen AI

Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди, являющийся одновременно главнокомандующим вооружёнными силами страны, отстранил от должности командующего оперативным командованием провинции Майсан. Как сообщило агентство INA, кадровое решение последовало после подтверждения данных о том, что недавняя атака на нефтяной объект в Саудовской Аравии была совершена именно с территории этой иракской провинции.

Ранее министерство иностранных дел Саудовской Аравии выступило с официальным заявлением, в котором выразило решительное осуждение нападения на нефтепровод «Восток — Запад» в районах Эр-Рияда и Медины. По данным ведомства, атака была осуществлена с использованием нескольких беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Ирака.

«Министерство иностранных дел выражает решительное осуждение со стороны королевства Саудовская Аравия нападением на нефтепровод «Восток — Запад» в районах Эр-Рияда и Медины с использованием нескольких беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Ирака», — подчеркнули в ведомстве.
Нефтепровод «Восток-Запад» в Саудовской Аравии остановили после атак
Нефтепровод «Восток-Запад» в Саудовской Аравии остановили после атак

Примечательно, что Саудовская Аравия проявила сдержанность и воздержалась от немедленных ответных военных действий. В МИД королевства указали, что пошли навстречу просьбам иракской стороны о проведении собственного расследования инцидента. При этом саудовское ведомство подтвердило информацию министерства энергетики о том, что в результате атаки есть пострадавшие и нанесён определённый ущерб, последствия которого в настоящее время устраняются.

Нефтепровод «Восток — Запад» имеет ключевое стратегическое значение для Саудовской Аравии. Эта транспортная артерия, пересекающая страну с востока на запад, призвана стать альтернативой поставкам нефти через Ормузский пролив — узкую водную артерию, где регулярно возникают риски для судоходства из-за геополитической напряжённости в регионе Персидского залива.

Атака на столь важный объект стала серьёзным испытанием для иракско-саудовских отношений и вынудила Багдад принять жёсткие меры для демонстрации своей приверженности безопасности региональных партнёров.

Хуситы заняли все ключевые населённые пункты у Баб-эль-Мандебского пролива
Хуситы заняли все ключевые населённые пункты у Баб-эль-Мандебского пролива

Саудовская Аравия продолжает подвергаться атакам со стороны йеменского движения «Ансар Аллах». Аравийская коалиция заявила, что будет ответственно реагировать на подобные нападения.

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Артур Лапсаков
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