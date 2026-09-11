Хуситы заняли все ключевые населённые пункты у Баб-эль-Мандебского пролива

Хуситы захватили все основные населённые пункты вблизи Баб-эль-Мандебского пролива и на западном побережье Красного моря, сообщил РИА «Новости» военный источник. Независимого подтверждения этой информации нет.

По словам источника, хуситы заняли стратегически важный остров Перим в самой узкой части пролива после ухода правительственных войск, а также пляж Аз-Заафур. Йеменская армия отступила в южную часть острова.

Кроме того, катера хуситов высадили десант на архипелаг Ханиш в Красном море, включающий острова Большой Ханиш, Малый Ханиш и Джабаль-Зукар. По данным источника, военно-морские силы «Ансар Аллах» установили контроль над архипелагом в 25 морских милях от побережья Йемена и взяли в плен гарнизон численностью 260 офицеров и солдат.

Это произошло после захвата хуситами района Эль-Моха на западе провинции Таиз, включая порт, выходящий к проливу. Ранее группировка закрепила контроль над провинцией Ходейда.

Ранее телеканал Al Hadath со ссылкой на йеменскую армию сообщил, что по позициям хуситов в районе порта Моха начались массированные авиаудары в пределах заранее объявленной «зоны поражения», где гражданским запрещено пользоваться дорогами, а другие источники говорят об участии саудовской авиации. Бои вокруг Мохи обострились после заявления хуситов о захвате города, из-за чего правительственные силы отступили южнее для перегруппировки.