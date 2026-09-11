ВВС Йемена провели массированную воздушную атаку на позиции хуситов у порта Моха

Массированные авиаудары начались по позициям хуситов в районе стратегически важного порта Моха на берегу Красного моря. Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на йеменскую армию.

Военные заявили, что удары наносятся в пределах заранее объявленной «зоны поражения». Гражданских предупредили, что пользоваться дорогами внутри этой территории нельзя до отдельного распоряжения. При этом другие источники сообщают, что в атаках участвует саудовская авиация.

Бои вокруг Мохи резко обострились после того, как хуситы заявили о захвате города. Правительственные силы Йемена отступили южнее, чтобы перегруппироваться.

Одновременно хуситы продвинулись к Баб-эль-Мандебскому проливу и заняли остров Перим, также известный как Майюн. Контроль над этим районом имеет стратегическое значение для судоходства между Красным морем и Аденским заливом.

Ранее Life.ru рассказывал о захвате хуситами стратегически важного порта Моха. Продвижение вдоль западного побережья приблизило движение к контролю над значительной частью побережья Красного моря. Это усилило опасения за безопасность Баб-эль-Мандебского пролива — одного из ключевых маршрутов мировой торговли.