Ирак нашёл платформу для запуска дронов по нефтепроводу Саудовской Аравии
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Reve
Иракские силовики установили место, откуда запустили беспилотники для атаки на нефтепровод в Саудовской Аравии. В приграничной провинции Мейсан они нашли и изъяли платформу, которую использовали для запуска БПЛА. Об этом сообщил глава пресс-службы органов безопасности Ирака Саад Маан телеканалу Al-Ikhbariya.
«Команда силовиков и разведчиков <...> смогла обнаружить и конфисковать платформу, с помощью которой атаковали нефтепровод в Саудовской Аравии», — заявил Маан.
Теперь иракские правоохранители устанавливают причастных к атаке. Они продолжают расследование, собирают доказательства и ищут подозреваемых. Чтобы не допустить их бегства, власти Ирака распорядились закрыть три пограничных пункта на границе с Ираном.
Ранее спутниковые снимки зафиксировали крупный пожар в пустыне рядом с нефтепроводом «Восток — Запад» в Саудовской Аравии. 10 сентября Министерство энергетики Саудовской Аравии подтвердило серию атак и сообщило о пострадавших на объектах. После произошедшего работу нефтепровода приостановили.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.