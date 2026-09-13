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Регион
Опубликовано 12 сентября, 23:06

Ирак нашёл платформу для запуска дронов по нефтепроводу Саудовской Аравии

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Reve

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Reve

Иракские силовики установили место, откуда запустили беспилотники для атаки на нефтепровод в Саудовской Аравии. В приграничной провинции Мейсан они нашли и изъяли платформу, которую использовали для запуска БПЛА. Об этом сообщил глава пресс-службы органов безопасности Ирака Саад Маан телеканалу Al-Ikhbariya.

«Команда силовиков и разведчиков <...> смогла обнаружить и конфисковать платформу, с помощью которой атаковали нефтепровод в Саудовской Аравии», — заявил Маан.

Теперь иракские правоохранители устанавливают причастных к атаке. Они продолжают расследование, собирают доказательства и ищут подозреваемых. Чтобы не допустить их бегства, власти Ирака распорядились закрыть три пограничных пункта на границе с Ираном.

Премьер Ирака уволил военачальника после атаки на саудовский нефтепровод
Премьер Ирака уволил военачальника после атаки на саудовский нефтепровод

Ранее спутниковые снимки зафиксировали крупный пожар в пустыне рядом с нефтепроводом «Восток — Запад» в Саудовской Аравии. 10 сентября Министерство энергетики Саудовской Аравии подтвердило серию атак и сообщило о пострадавших на объектах. После произошедшего работу нефтепровода приостановили.

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Лия Мурадьян
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