В Германии хотят снизить цены на топливо на 17 центов и ввести ценовой потолок

Правительство Германии обсуждает новый пакет мер для снижения цен на топливо. По данным Bild, власти хотят вернуть налоговую скидку на бензин и дизель уже с 1 октября, а не позднее 1 января ввести государственный потолок цен. Окончательное решение пока не принято.

Газета пишет, что энергетический налог на топливо предлагается снизить на 14 центов за литр. Поскольку одновременно уменьшится сумма НДС, итоговая экономия для водителей может составить около 17 центов с каждого литра. Такая схема уже применялась в Германии весной 2026 года.

Второй частью пакета должен стать ценовой потолок, привязанный к динамике нефтяных котировок. За ориентир предлагается взять модели Бельгии и Люксембурга, где действуют законодательно установленные максимальные цены на топливо. Как именно немецкий механизм будет рассчитываться и на каком уровне установят лимит, пока неизвестно.

Переговоры ещё продолжаются, в том числе с руководителями федеральных земель. По данным Reuters, источники, знакомые с обсуждением, также подтвердили, что договорённости пока нет, а одним из нерешённых вопросов остаётся финансирование мер.

Обсуждение началось на фоне новых рекордов на немецких АЗС. По данным ADAC, 17 сентября средняя цена дизеля достигла €2,471 за литр — это новый исторический максимум. Бензин Super E10 немного подешевел: с €2,314 до €2,308 за литр.

Рост цен связывают прежде всего с военной эскалацией на Ближнем Востоке и перебоями с поставками нефти. При этом ADAC отмечал, что одними только нефтяными котировками и курсом евро нынешний уровень цен на немецких АЗС объясняется лишь частично.

Ранее Life.ru рассказывал о резком ухудшении ситуации на мировом нефтяном рынке из-за эскалации в районе Персидского залива. Тогда сообщалось о выпадении значительных объёмов сырья из мировых поставок после повреждений энергетической инфраструктуры. На фоне этих рисков стоимость Brent уже поднималась выше $100 за баррель. Удорожание нефти напрямую усиливает давление на цены топлива в странах-импортёрах, включая Германию.