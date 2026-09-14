Песков: Ситуация на нефтяных рынках стремительно ухудшается
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Ситуация на мировых нефтяных рынках стремительно ухудшается из-за новых витков эскалации в районе Персидского залива. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Пока видим, что в целом ситуация на нефтяных рынках ухудшается. Ухудшается стремительно», — сказал представитель Кремля журналистам.
Главным фактором нестабильности Песков назвал обострение в зоне Персидского залива и выпадение значительных объёмов нефти из мировых поставок. По его словам, только из-за остановки нефтепровода в Саудовской Аравии рынок потерял свыше 4% предложения.
Как сообщало агентство Reuters, запасов нефти в порту Янбу хватит на пять–семь дней экспортных поставок. Если работу нефтепровода «Восток — Запад» не восстановят, глобальный рынок может лишиться до 4% предложения. Ремонт, по разным оценкам, займёт от нескольких дней до пяти–шести недель.
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