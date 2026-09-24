Зима близко, а выплаты – нет: Города Украины остались без денег на подготовку к холодам

Украинские муниципалитеты перестали получать предусмотренные бюджетом средства на подготовку к отопительному сезону, защиту энергетики и восстановление критической инфраструктуры. Об этом сообщила советник председателя Ассоциации городов Украины Оксана Продан, её слова приводит издание «Апостроф».

По словам Продан, представители городов уже сообщают о приостановке правительством соответствующих платежей.

«Если есть проблемы со средствами, правительство обязано видеть это не вчера, не сегодня, а заранее. Они на 100% это видят. Они обязаны готовить проект изменений, поправок в государственный бюджет на текущий год и с ними приходить в парламент. Правительство не может просто остановить выплаты», — заявила Продан.

Она подчеркнула, что финансирование было предусмотрено государственным бюджетом Украины на 2026 год и, по её мнению, кабмин не вправе самостоятельно прекращать такие выплаты без решения Верховной рады.

Ассоциация городов Украины ранее сообщила, что речь идёт не только о подготовке к отопительному сезону, но и о средствах на защиту энергетики, восстановление критической инфраструктуры и разрушенного жилья.

А ранее стало известно, что почти треть опрошенных украинских общин может не обеспечить даже базовые критические услуги в течение суток при блэкауте этой зимой. Отдельной проблемой оказался учёт жителей, которым потребуется помощь при длительном отключении коммунальных услуг.