Зима без запаса прочности: Почти треть общин Украины не готова к суточному блэкауту

Почти треть опрошенных украинских общин может не обеспечить даже базовые критические услуги в течение суток при блэкауте этой зимой. Об этом заявила депутат Верховной рады от «Слуги народа» Елена Шуляк со ссылкой на исследование готовности регионов к отопительному сезону.

Согласно опросу We Build Ukraine, обеспечить автономную работу по всем девяти категориям базовых услуг более 72 часов способны лишь 4% участвовавших общин.

Ещё у 78% респондентов недостаточно запасов топлива. Речь идёт в том числе о горючем для генераторов и котельных, которое местные власти называют одной из главных потребностей перед зимой.

Отдельной проблемой оказался учёт жителей, которым потребуется помощь при длительном отключении коммунальных услуг. В 34% опрошенных общин не знают точного количества таких людей.

В исследовании участвовали 145 общин из 24 областей Украины и Киева. Опрос проводился с 1 по 11 сентября, поэтому полученные показатели характеризуют его участников, а не все муниципалитеты страны.