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Регион
Опубликовано 21 сентября, 16:23

Зима без запаса прочности: Почти треть общин Украины не готова к суточному блэкауту

Шуляк: Почти треть опрошенных общин Украины не готова к суточному блэкауту

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Почти треть опрошенных украинских общин может не обеспечить даже базовые критические услуги в течение суток при блэкауте этой зимой. Об этом заявила депутат Верховной рады от «Слуги народа» Елена Шуляк со ссылкой на исследование готовности регионов к отопительному сезону.

Согласно опросу We Build Ukraine, обеспечить автономную работу по всем девяти категориям базовых услуг более 72 часов способны лишь 4% участвовавших общин.

Ещё у 78% респондентов недостаточно запасов топлива. Речь идёт в том числе о горючем для генераторов и котельных, которое местные власти называют одной из главных потребностей перед зимой.

Отдельной проблемой оказался учёт жителей, которым потребуется помощь при длительном отключении коммунальных услуг. В 34% опрошенных общин не знают точного количества таких людей.

В исследовании участвовали 145 общин из 24 областей Украины и Киева. Опрос проводился с 1 по 11 сентября, поэтому полученные показатели характеризуют его участников, а не все муниципалитеты страны.

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Ранее Life.ru писал, что украинский министр энергетики Денис Шмыгаль предупредил о непростом отопительном сезоне и уязвимости энергетической инфраструктуры страны.

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Наталья Демьянова
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