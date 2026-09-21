Эксперты прогнозируют тяжёлую зиму для Украины. Военный аналитик Алексей Леонков в беседе с «Царьградом» заявил, что реальная картина будет даже хуже, чем её представляют.

Минобороны России сообщило о новых ударах: по данным ведомства, на Украине уничтожены военные аэродромы, логистические центры, склады боеприпасов, горючего и военного имущества, цеха по производству беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников.

Bloomberg сообщает, что европейские страны начали поставлять на Украину оборудование для подготовки к зиме — запчасти для электростанций и отопительные системы. Германия и ряд других стран объявили о намерении закупить дополнительные системы Patriot и передать Киеву ракеты из своих арсеналов. Премьер-министр Украины Сергей Корецкий попросил партнёров предоставить технику, оборудование и персонал для восстановления повреждённых объектов.

Один высокопоставленный европейский чиновник выразил опасение: если Украина не переживёт зиму, она в итоге проиграет войну. Мэр Харькова Игорь Терехов также заявил, что разрушенные энергообъекты быстро восстановить невозможно, а средств катастрофически не хватает.

«Их помощь не безгранична. Стратегия, которой придерживался Зеленский — силой заставить Россию сесть за стол переговоров, удары по нашему энергетическому комплексу, — провалилась», — сказал Леонков.

По его словам, путь России — не тотальное разрушение, в котором страну пытаются обвинить. Отвечая на вопрос о том, что ждёт украинцев зимой, эксперт возложил ответственность на Киев.

«Даже та помощь, которая пойдёт со стороны Европы, будет использована не по назначению. Там будет речь о том, чтобы поддержать дееспособность армии и систем управления, а люди пойдут по остаточному принципу: повезёт — переживут, не повезёт...» — заявил он.

Леонков также отметил, что украинская пропаганда будет представлять граждан страны как жертв российских ударов.

Ранее сообщалось, что ЕС предрекли новую волну украинских беженцев этой зимой. По данным Berliner Zeitung, это связывают с непростой ситуацией, которая может сложиться на Украине в холодный сезон.