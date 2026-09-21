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Опубликовано 21 сентября, 15:13

«Повезёт — переживут»: В России предрекли катастрофическую зиму для Украины

Военэксперт Леонков: Украина может не пережить зиму и проиграть в конфликте

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ryzhkov Oleksandr

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ryzhkov Oleksandr

Эксперты прогнозируют тяжёлую зиму для Украины. Военный аналитик Алексей Леонков в беседе с «Царьградом» заявил, что реальная картина будет даже хуже, чем её представляют.

Минобороны России сообщило о новых ударах: по данным ведомства, на Украине уничтожены военные аэродромы, логистические центры, склады боеприпасов, горючего и военного имущества, цеха по производству беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников.

Bloomberg сообщает, что европейские страны начали поставлять на Украину оборудование для подготовки к зиме — запчасти для электростанций и отопительные системы. Германия и ряд других стран объявили о намерении закупить дополнительные системы Patriot и передать Киеву ракеты из своих арсеналов. Премьер-министр Украины Сергей Корецкий попросил партнёров предоставить технику, оборудование и персонал для восстановления повреждённых объектов.

Один высокопоставленный европейский чиновник выразил опасение: если Украина не переживёт зиму, она в итоге проиграет войну. Мэр Харькова Игорь Терехов также заявил, что разрушенные энергообъекты быстро восстановить невозможно, а средств катастрофически не хватает.

«Их помощь не безгранична. Стратегия, которой придерживался Зеленский — силой заставить Россию сесть за стол переговоров, удары по нашему энергетическому комплексу, — провалилась», — сказал Леонков.

По его словам, путь России — не тотальное разрушение, в котором страну пытаются обвинить. Отвечая на вопрос о том, что ждёт украинцев зимой, эксперт возложил ответственность на Киев.

«Даже та помощь, которая пойдёт со стороны Европы, будет использована не по назначению. Там будет речь о том, чтобы поддержать дееспособность армии и систем управления, а люди пойдут по остаточному принципу: повезёт — переживут, не повезёт...» — заявил он.

Леонков также отметил, что украинская пропаганда будет представлять граждан страны как жертв российских ударов.

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Ранее сообщалось, что ЕС предрекли новую волну украинских беженцев этой зимой. По данным Berliner Zeitung, это связывают с непростой ситуацией, которая может сложиться на Украине в холодный сезон.

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Анастасия Никонорова
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