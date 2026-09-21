Bloomberg узнал о непубличных поставках Украине оборудования перед тяжёлой зимой

Европейские страны без публичных объявлений передают Украине оборудование и запчасти для подготовки энергетической системы к предстоящей зиме. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимный источник, знакомый с ситуацией.

По данным агентства, европейские союзники предоставляют имеющиеся у них ресурсы, в том числе запасные части для электростанций и отопительного оборудования. Агентство отмечает, что Украина готовится к зиме, которую власти страны опасаются считать одной из наиболее сложных за время конфликта. Основной риск связывают с возможными новыми повреждениями энергетической инфраструктуры и продолжительными перебоями со светом, отоплением и водоснабжением.

Минувшей зимой повреждения энергетической инфраструктуры приводили в разных регионах Украины к перебоям с электричеством, отоплением и водой. В стране применялись графики отключений электроэнергии.

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий ранее называл предстоящую зиму главным вызовом для страны. Правительство также сообщало об ускоренной подготовке энергосистемы и усилении защиты энергетических объектов. Одновременно украинские власти вводят режим экономии бюджетных средств, не закреплённых за обороной. По словам Корецкого, правительство уже нашло возможность сэкономить около 70 млрд гривен, которые планируется направить на военные расходы.