Планы Б и С: Премьер Украины предупредил о тяжёлой зиме и рисках для энергетики

Предстоящая зима станет главным испытанием для Украины, а полностью защитить энергетические объекты власти страны не смогут. Об этом заявил премьер-министр Незалежной Сергей Корецкий, его слова приводит РБК-Украина.

«Безусловно, зима — главный вызов. И мы все готовимся к этому», — заявил глава правительства.

По словам Корецкого, кабмин разработал план устойчивости, занимается защитой инфраструктуры и готовит децентрализованные средства для обеспечения работы городов и регионов. Премьер признал, что полностью обезопасить все энергообъекты невозможно. При этом он считает, что сейчас страна подготовлена к возможным ударам лучше, чем прошлой зимой.

Правительство рассматривает несколько вариантов развития ситуации, включая наиболее тяжёлые. Корецкий заявил о необходимости заранее проработать планы Б и С, чтобы возможные проблемы не стали неожиданностью.

Прошлой зимой продолжительные перебои с электричеством затронули отопление и водоснабжение. В «Укрэнерго» признавали, что восстановить потерянные мощности в полном объёме пока не удалось.

Ранее выяснилось, что правительство Украины выделило на подготовку энергосистемы к зиме лишь $1,5 млрд при общей стоимости «Плана стойкости» в $4,85 млрд. Программа предусматривает восстановление генерирующих мощностей, создание запасов топлива и защиту энергообъектов, однако дефицит финансирования пока составляет около $3,35 млрд.