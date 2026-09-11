Власти Украины наскребли лишь треть суммы на подготовку к зиме — $1,5 млрд

Правительство Украины направило 67,6 млрд гривен — около 1,5 млрд долларов — на подготовку энергетической инфраструктуры к зиме. Это примерно треть от заявленной стоимости соответствующих мероприятий. Соответствующие цифры есть в офиицальных документах украинского кабмина, с ними ознакомились журналисты РИА «Новости».

Правительственный «План стойкости» оценивается в 216,32 млрд гривен, или 4,85 млрд долларов. Он предусматривает восстановление генерирующих мощностей, создание запасов топлива и защиту объектов энергетики. Из уже выделенных средств 43,7 млрд гривен предназначены для инженерной защиты критической инфраструктуры. Кабмин признал, что финансирование программы из бюджета ограничено.

Разница между общей стоимостью плана и выделенной суммой составляет 148,72 млрд гривен — около 3,35 млрд долларов. При этом правительство Украины не уточнило, какая часть этих расходов может быть покрыта из других источников.

Украинские власти также сообщили об отставании от графика строительства защитных сооружений в некоторых регионах. Профильным ведомствам поручено усилить контроль за ходом работ.

Ранее спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук вновь заявил, что выборы в стране проводиться не будут. По его словам, гражданам не стоит работать на какие-либо проекты, связанные с избирательным процессом. Вместо этого он призвал население готовиться к тяжёлой зиме и сосредоточиться на своих прямых обязанностях.