Le Monde: Украину ждёт ужасающая зима из-за дефицита ПВО

Украина может столкнуться с серьёзными трудностями зимой из-за нехватки систем противовоздушной обороны и боеприпасов к ним. Об этом пишет французская газета Le Monde.

По данным издания, наиболее остро Киев испытывает дефицит ракет-перехватчиков PAC-3 для американских комплексов Patriot, которые считаются одними из наиболее эффективных средств против баллистических ракет.

«Особенно остро Киев испытывает дефицит ракет-перехватчиков PAC-3 для американских комплексов Patriot, которые считаются наиболее подходящими для борьбы с баллистическими ракетами», — говорится в материале.

Le Monde отмечает, что запасы таких боеприпасов у Украины практически исчерпаны. При этом США ограничивают поставки после значительного расходования собственных запасов в ходе конфликта с Ираном.

Европейские страны также не могут обеспечить Киев необходимым количеством средств ПВО. Франция передаёт Украине несколько комплексов SAMP/T, однако эксперты, опрошенные изданием, считают, что без новых ракет-перехватчиков эти системы уступают Patriot в борьбе с баллистическими целями. Газета также указывает на рост интенсивности российских ударов и отмечает, что способность Украины пройти эту «‎ужасающую» зиму будет во многом зависеть от состояния её противовоздушной обороны.