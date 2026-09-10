Le Monde: Украину ждёт ужасающая зима из-за дефицита ПВО
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Украина может столкнуться с серьёзными трудностями зимой из-за нехватки систем противовоздушной обороны и боеприпасов к ним. Об этом пишет французская газета Le Monde.
По данным издания, наиболее остро Киев испытывает дефицит ракет-перехватчиков PAC-3 для американских комплексов Patriot, которые считаются одними из наиболее эффективных средств против баллистических ракет.
«Особенно остро Киев испытывает дефицит ракет-перехватчиков PAC-3 для американских комплексов Patriot, которые считаются наиболее подходящими для борьбы с баллистическими ракетами», — говорится в материале.
Le Monde отмечает, что запасы таких боеприпасов у Украины практически исчерпаны. При этом США ограничивают поставки после значительного расходования собственных запасов в ходе конфликта с Ираном.
Европейские страны также не могут обеспечить Киев необходимым количеством средств ПВО. Франция передаёт Украине несколько комплексов SAMP/T, однако эксперты, опрошенные изданием, считают, что без новых ракет-перехватчиков эти системы уступают Patriot в борьбе с баллистическими целями. Газета также указывает на рост интенсивности российских ударов и отмечает, что способность Украины пройти эту «ужасающую» зиму будет во многом зависеть от состояния её противовоздушной обороны.
Ранее сообщалось, что стремление США добиться завершения конфликта до зимы может создать дополнительные трудности для Владимира Зеленского. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо отметил, что киевский лидер сознательно затягивает боевые действия, чтобы удержать власть. Политик обратил внимание, что бывший комик на встрече с Кушером и Уиткоффом обсуждал потребности Киева в ПВО, «соответствующее технологическое сотрудничество» и необходимый Украине «зимний пакет».
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