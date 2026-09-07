Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Владимир Зеленский сознательно затягивает боевые действия, чтобы удержать власть и продолжать обогащаться. Так он прокомментировал слова бывшего комика о том, что конфликт продолжится и зимой.

Политик напомнил, что заявление прозвучало после встречи Зеленского со спецпосланником президента США Стивом Уоткиффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Филиппо также призвал остановить поддержку Киева ради украинцев, россиян и французов.

«Конечно, ему нужен этот конфликт для сохранения власти и своего обогащения. Ради украинцев, россиян и французов, давайте прекратим способствовать этой войне и коррупции», — написал он в своей публикации в соцсети X.