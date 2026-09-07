«Ему нужен этот конфликт»: Во Франции обрушились на Зеленского после встречи с Уиткоффом и Кушнером
Филиппо заявил, что Зеленскому выгодно продолжение конфликта
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Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Владимир Зеленский сознательно затягивает боевые действия, чтобы удержать власть и продолжать обогащаться. Так он прокомментировал слова бывшего комика о том, что конфликт продолжится и зимой.
Политик напомнил, что заявление прозвучало после встречи Зеленского со спецпосланником президента США Стивом Уоткиффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Филиппо также призвал остановить поддержку Киева ради украинцев, россиян и французов.
«Конечно, ему нужен этот конфликт для сохранения власти и своего обогащения. Ради украинцев, россиян и французов, давайте прекратим способствовать этой войне и коррупции», — написал он в своей публикации в соцсети X.
Напомним, после визита в Москву Уиткофф и Кушнер провели в Киеве три раунда переговоров. В ходе встречи Зеленский обсудил с американской стороной потребности Украины в противовоздушной обороне, технологическое сотрудничество и дополнительную поддержку на зимний период. При этом ранее спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук предупредил украинцев, что выборы в стране проводиться не будут.
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