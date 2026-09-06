Военнослужащий Вооружённых сил Украины Александр Тодоров призвал граждан выйти на акцию протеста в Киеве против политики Владимира Зеленского. По словам бойца, власти страны, по его мнению, не справляются с поддержкой армии и «уничтожают собственный народ».

Обращение Тодорова появилось в телеграм-канале бывшего депутата Верховной рады Артёма Дмитрука. Военный заявил, что получил ранение во время службы, однако после возвращения домой столкнулся с проблемами при попытке получить медицинскую помощь.

«Пришло время, когда мы должны задать вопросы этой позорной геноцидной власти, которая уничтожает собственный народ. Поэтому я приглашаю в Киев 10 сентября в 9:00 на протест», – заявил Тодоров.

Он рассказал, что после 11 месяцев службы получил отпуск по ранению и обратился в военный госпиталь в Одессе, но, по его словам, столкнулся с отказом в помощи. Также военнослужащий заявил, что другие раненые бойцы также остаются без необходимой поддержки.

«Государство, которое так относится к своим защитникам, обречено на поражение в войне и вымирание. Состояние нашей армии отвратительное, средства не доходят, деньги распиливаются между собой», – сказал боец.

Тодоров также заявил, что после публикации обращения опасается преследования со стороны властей и допустил, что против него могут принять меры вплоть до убийства.

Ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский избегает проведения выборов на Украине, ссылаясь на действующее военное положение. В Совете Федерации заявили, что сохранение власти стало для украинского руководства одним из ключевых вопросов.