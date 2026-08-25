Вопрос президентских выборов на Украине остаётся одной из самых горячих тем. Часть общества требует их проведения, но власти ссылаются на военное положение. Первый зампред комитета Совфеда Владимир Джабаров убеждён: Владимир Зеленский будет цепляться за кресло до последнего. Причина, по мнению сенатора, кроется в разрыве между предвыборными обещаниями 2019 года и нынешней реальностью.

«То, что сейчас происходит на Украине, даже трудно описать словами», — отметил он в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Идти на голосование сейчас для Зеленского — риск проиграть, поэтому он будет затягивать с датой. Формально отказ от выборов объясняют военным положением. Однако, по словам Джабарова, это лишь прикрытие: удержание власти стало важнее любых демократических процедур.

Впрочем, решение зависит не только от Киева. Сенатор указал на влияние Лондона и Вашингтона. Но у США сейчас другие приоритеты, включая Иран, поэтому внешнее давление на Зеленского может ослабнуть. Это даёт ему дополнительную свободу манёвра.

При этом Джабаров не исключил, что смена власти может произойти и вне выборов — например, через новый Майдан. Однако пока народ запуган, любые протесты жёстко пресекаются, и массового движения снизу не видно.

А ранее Life.ru писал, что украинцы намерены голосовать против Зеленского на возможных выборах. Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник отметил, что усилившаяся критика экс-комика со стороны украинских политиков и его бывших соратников может говорить о том, что Запад решает, как поступить с нынешней системой власти.