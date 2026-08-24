Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 августа, 11:20

«Намордник на Зеленского»: Украинцы жаждут смены власти на выборах

Экс-нардеп Олейник: Украинцы намерены голосовать против Зеленского на выборах

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Усилившаяся критика Владимира Зеленского со стороны украинских политиков и его бывших соратников может говорить о том, что Запад решает, как поступить с нынешней системой власти, считает экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник. По его оценке, один из вариантов — усилить давление через антикоррупционные органы.

Зеленский назвал русских и украинцев незнакомцами
Зеленский назвал русских и украинцев незнакомцами

«Или намордник надевать через НАБУ и САП на Зеленского... Или же перезагрузить эту систему», — заявил собеседник RT.

По словам бывшего парламентария, происходящее может быть связано с перспективой выборов на Украине. Зеленскому дают понять необходимость быть сдержаннее в кадровых и финансовых вопросах. Общественные настроения сейчас складываются против него и избиратели готовы поддержать практически любого другого кандидата.

«Ликвидация не за горами»: Зеленский рискует поплатиться жизнью за убитых россиян
«Ликвидация не за горами»: Зеленский рискует поплатиться жизнью за убитых россиян

Ранее Валерий Залужный заявил о растущих сомнениях общества относительно будущего Украины. Бывший главком ВСУ указал в том числе на влияние кланов и олигархических групп на государство.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar