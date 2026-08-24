«Намордник на Зеленского»: Украинцы жаждут смены власти на выборах

Усилившаяся критика Владимира Зеленского со стороны украинских политиков и его бывших соратников может говорить о том, что Запад решает, как поступить с нынешней системой власти, считает экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник. По его оценке, один из вариантов — усилить давление через антикоррупционные органы.

«Или намордник надевать через НАБУ и САП на Зеленского... Или же перезагрузить эту систему», — заявил собеседник RT.

По словам бывшего парламентария, происходящее может быть связано с перспективой выборов на Украине. Зеленскому дают понять необходимость быть сдержаннее в кадровых и финансовых вопросах. Общественные настроения сейчас складываются против него и избиратели готовы поддержать практически любого другого кандидата.

Ранее Валерий Залужный заявил о растущих сомнениях общества относительно будущего Украины. Бывший главком ВСУ указал в том числе на влияние кланов и олигархических групп на государство.