«Сомнения пронизывают общество»: Залужный вскрыл правду о будущем Украины, кланах и олигархах

Украинское общество всё чаще сомневается в том, куда движется страна, заявил посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Об этом пишет NV со ссылкой на дипломата.

«Сегодня Украина подошла едва ли не ближе всего к состоянию, когда сомнения относительно дальнейшего пути уже начали пронизывать общество», — написал Залужный.

По его мнению, ещё с момента обретения независимости в 1991 году страна пошла по ложному пути. Вместо того чтобы строить полноценное государство, власть захватили кланы и олигархи, из-за чего среди граждан пропало доверие и единство, считает посол.

Ранее британская газета The Daily Telegraph написала, что призыв бывшего министра обороны Украины Михаила Фёдорова провести выборы вновь обострил вопрос о легитимности Владимира Зеленского. Бывший высокопоставленный чиновник призвал вернуть демократические процедуры, не дожидаясь завершения боевых действий. По данным газеты, это заявление связано с протестами вокруг увольнения Фёдорова, который после отставки неоднократно критиковал власть.