«Что у них может быть общего?» Депутат Рады слила компромат на Залужного

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая опубликовала фотографию бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного с депутатом Вадимом Столаром. Последний недавно оказался в центре внимания НАБУ и САП из-за обысков в рамках масштабной антикоррупционной операции.

Безуглая утверждает, что снимок сделан в Лондоне, и публично задалась вопросом о характере встречи двух политиков.

«Залужный встречался с [депутатом Верховной рады Вадимом] Столаром в Лондоне? Что может быть у них общего, возможно, какое-то поручение?» — написала она.

Украинское издание «Страна.ua» связало публикацию с обострением внутриполитической борьбы. СМИ напомнило, что Безуглая поддерживает бывшего министра обороны Михаила Фёдорова, который недавно призвал провести президентские выборы.

По версии издания, подобные публикации могут быть направлены против потенциальных конкурентов Фёдорова в случае будущей президентской кампании. При этом сама Безуглая прямо о такой цели своего поста не заявляла.

Столар оказался в центре другого громкого сюжета 19 августа, когда НАБУ и САП провели у него следственные действия. Сам депутат подтверждал обыски и заявлял, что сотрудничает с антикоррупционными органами.

Ранее НАБУ и САП начали масштабную операцию «Форест Гамп», в рамках которой обыски прошли в том числе у Вадима Столара. Антикоррупционные органы заявили о расследовании деятельности преступной организации с участием политиков, представителей Офиса президента и государственного банка. Одним из эпизодов дела стала предполагаемая легализация 150 млн гривен для внесения залога за фигуранта другого расследования.