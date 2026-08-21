Кабмин Украины уволил главу набсовета Sense Bank после операции «Форест Гамп»

Украинский государственный банк Sense Bank оказался в эпицентре громкого коррупционного скандала. Кабинет министров страны прекратил полномочия главы наблюдательного совета Николая Гладыщенко. Решение принято на фоне расследования Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), которое вскрыло схему отмывания денег через государственный банк.

«Прекращены полномочия главы наблюдательного совета Николая Гладыщенко. Также по предложению министерства финансов назначен представитель государства в состав наблюдательного совета банка, чтобы ускорить формирование кворума в органах управления», — написал в соцсетях премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Перед Минфином и Нацбанком поставлена задача в кратчайшие сроки наладить корпоративное управление в банке и подготовить его к приватизации.

Напомним, антикоррупционные органы Украины провели крупную спецоперацию под названием «Форрест Гамп». Как заявляли в НАБУ и САП, речь шла о легализации 150 млн гривен для внесения залога за одного из участников дела «Мидас». В центре расследования оказался государственный Sense Bank, а Владимир Зеленский в тот же день уволил своего заместителя по офису Ирину Мудрую.