Физическая ликвидация руководства Украины, в том числе Владимира Зеленского, может стать одним из вариантов ответа на удары ВСУ по мирным жителям России, допустил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Парламентарий подчеркнул, что боевые действия против военных и атаки на гражданское население — разные вещи. По его мнению, Армии России следует усилить удары по военной инфраструктуре противника.

«Думаю, что не за горами история с физической ликвидацией руководства государства. Надо усиливать мощь ударов по инфраструктуре ВСУ», — заявил собеседник NEWS.ru.

Напомним, минувшей ночью при атаке БПЛА на Краснодар погибли трое подростков — 13, 15 и 16 лет. Да данный момент число пострадавших достигает 12 человек. Обломки беспилотников упали в том числе на многоквартирный дом и территорию частного детского центра.