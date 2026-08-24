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24 августа, 09:21

«Ликвидация не за горами»: Зеленский рискует поплатиться жизнью за убитых россиян

Депутат Колесник пригрозил руководству Украины скорой ликвидацией

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Физическая ликвидация руководства Украины, в том числе Владимира Зеленского, может стать одним из вариантов ответа на удары ВСУ по мирным жителям России, допустил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

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Парламентарий подчеркнул, что боевые действия против военных и атаки на гражданское население — разные вещи. По его мнению, Армии России следует усилить удары по военной инфраструктуре противника.

«Думаю, что не за горами история с физической ликвидацией руководства государства. Надо усиливать мощь ударов по инфраструктуре ВСУ», — заявил собеседник NEWS.ru.

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Напомним, минувшей ночью при атаке БПЛА на Краснодар погибли трое подростков — 13, 15 и 16 лет. Да данный момент число пострадавших достигает 12 человек. Обломки беспилотников упали в том числе на многоквартирный дом и территорию частного детского центра.

Важнейшие новости с фронта и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.

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