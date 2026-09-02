Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 сентября, 18:47

В Раде призвали украинцев готовиться к тяжёлой зиме вместо выборов

Стефанчук заявил об отсутствии выборов на Украине в ближайшее время

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что выборы в стране проводиться не будут. Об этом он сказал в эфире украинского новостного телемарафона.

По его словам, гражданам не стоит работать на какие-либо проекты, связанные с избирательным процессом. Вместо этого он призвал население готовиться к тяжёлой зиме и сосредоточиться на своих прямых обязанностях.

«Все должны понять: никаких выборов не будет. Не надо работать на какие-то вещи связанные с выборами», — заявил Стефанчук.

«Лучший момент для ухода»: В Европе Зеленскому предрекли политический финал на фоне выборов
«Лучший момент для ухода»: В Европе Зеленскому предрекли политический финал на фоне выборов

Ранее глава офиса Зеленского Кирилл Буданов* заявил, что проведение выборов в условиях боевых действий может поставить под сомнение их итоги и спровоцировать раскол страны. По его словам, в условиях конфликта не все граждане смогут проголосовать. Это неизбежно вызовет вопросы о том, кто получил такую возможность, а кто оказался её лишён. Буданов* считает, что подобная ситуация способна усилить внутренние противоречия в обществе.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Украина
  • Верховная рада
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar