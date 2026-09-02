В Раде призвали украинцев готовиться к тяжёлой зиме вместо выборов

Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что выборы в стране проводиться не будут. Об этом он сказал в эфире украинского новостного телемарафона.

По его словам, гражданам не стоит работать на какие-либо проекты, связанные с избирательным процессом. Вместо этого он призвал население готовиться к тяжёлой зиме и сосредоточиться на своих прямых обязанностях.

«Все должны понять: никаких выборов не будет. Не надо работать на какие-то вещи связанные с выборами», — заявил Стефанчук.

Ранее глава офиса Зеленского Кирилл Буданов* заявил, что проведение выборов в условиях боевых действий может поставить под сомнение их итоги и спровоцировать раскол страны. По его словам, в условиях конфликта не все граждане смогут проголосовать. Это неизбежно вызовет вопросы о том, кто получил такую возможность, а кто оказался её лишён. Буданов* считает, что подобная ситуация способна усилить внутренние противоречия в обществе.

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