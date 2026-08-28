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28 августа, 15:03

Буданов* предупредил о расколе Украины из-за выборов

Буданов*: Выборы во время конфликта могут привести к расколу Украины

Кирилл Буданов*. Обложка © ТАСС / АР / Gian Ehrenzeller

Кирилл Буданов*. Обложка © ТАСС / АР / Gian Ehrenzeller

Проведение выборов на Украине во время боевых действий может поставить под сомнение их результаты и создать условия для раскола государства. Об этом заявил глава офиса президента Украины Кирилл Буданов*.

По его словам, в условиях конфликта не все граждане смогут проголосовать. Это, как считает Буданов*, неизбежно породит вопросы о том, кто получил возможность принять участие в голосовании, а кто оказался лишён её.

Глава офиса президента отметил, что подобная ситуация способна усилить внутренние противоречия в украинском обществе. Он призвал не допускать дальнейшего раскола страны во время боевых действий.

Буданов* также заявил, что нынешнюю политическую ситуацию на Украине считает напряжённой, но пока не расценивает её как кризис. По его мнению, сначала необходимо завершить конфликт, а уже после этого заниматься политической «перезагрузкой».

Выборы президента на Украине, которые должны были пройти весной 2024 года, откладываются по инициативе Владимира Зеленского под предлогом военного положения, введённого в стране с февраля 2022 года и регулярно продлеваемого. Официальный Киев заявляет, что безопасное голосование в условиях конфликта технически невозможно и не может гарантировать легитимность результата. При этом Россия была готова подумать о прекращении ударов вглубь Украины в день выборов.

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*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Дарья Денисова
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