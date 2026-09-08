Зимой может стать жарко: США не верят в прекращение ударов по энергетике Украины

Вашингтон не уверен, что России и Украине удастся договориться о прекращении ударов по энергетическим объектам до наступления зимы. О возможных договорённостях вокруг энергетики рассказал Владимир Зеленский в интервью Axios.

По его словам, американская сторона сейчас ищет варианты соглашений, которые могли бы затронуть соответствующие объекты. Помимо этого, на переговорах Вашингтон изучает возможность договориться по поставкам зерна, а также экспорту нефти и газа. Параллельно США намерены вернуться к обсуждению более масштабного мирного соглашения.

При этом добиться конкретных договорённостей по энергетической инфраструктуре может оказаться непросто. Американские чиновники не уверены, что до начала зимы получится найти решение, которое устроит одновременно Москву и Киев.

Ранее сообщалось, что стремление США добиться завершения конфликта до зимы может создать дополнительные трудности для Владимира Зеленского. Американская сторона наращивает давление на Киев, рассчитывая подтолкнуть его к продвижению мирных переговоров.