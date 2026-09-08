Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 сентября, 00:48

The Spectator: Зеленский ошибается в оценке шансов Украины на победу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures

Для Киева всё меньше пространства для продолжения конфликта сразу по нескольким направлениям. К такому выводу приходит The Spectator, оценивая перспективы Украины в конфликте с Россией. По мнению колумниста и писателя Оуэна Мэтьюза, главарь киевского руководства Владимир Зеленский ошибается, рассчитывая добиться победы.

«В некотором смысле Дональд Трамп глубоко заблуждается, полагая, что обещания заключить выгодные сделки каким-то образом повлияют на процесс принятия решений в Кремле. <...> Зеленский столь же заблуждается относительно шансов Украины на победу над Россией — или даже, как ни трагично, относительно возможности остановить медленное, но неуклонное продвижение Кремля», — пишет Мэтьюз.

Автор колонки ставит под сомнение и способность украинской армии переломить ситуацию на фронте. Российские подразделения, пишет Мэтьюз, продолжают постепенно продвигаться, тогда как возможности Киева для сопротивления сокращаются. Перед зимой Незалежная, по его оценке, рискует столкнуться одновременно с нехваткой ракет для Patriot, дефицитом людей на передовой и недостатком средств на дальнейшее ведение боевых действий.

Сложности, считает журналист, не ограничиваются военной и финансовой сферами. Внутри Украины накапливаются проблемы, способные дополнительно ослабить позиции властей. Он обращает внимание на коррупционные истории, расследования в отношении представителей окружения Зеленского и конфликт между СБУ и ГУР, который сопровождался перестрелкой.

Отдельный удар по устойчивости системы, по оценке обозревателя, наносят проблемы в оборонных закупках. Среди них он перечисляет мошенничество, расточительное использование ресурсов и неэффективное управление. В совокупности эти обстоятельства, полагает он, делают ожидания украинского руководства относительно исхода противостояния всё менее реалистичными.

Еврокомиссия одобрила заявку Киева на закупку ракет для Patriot
Еврокомиссия одобрила заявку Киева на закупку ракет для Patriot

Ранее Владимир Зеленский рассказал, что США рассматривают возможные шаги для снижения напряжённости между Россией и Украиной в преддверии зимы и в течение холодного сезона. По его словам, спецпосланники президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер привезли с собой новые предложения, призванные «разблокировать» дипломатический процесс. Экс-комик не стал раскрывать их содержание, однако сообщил, что часть обсуждений касалась потенциальных мер обеих сторон.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar