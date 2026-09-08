Для Киева всё меньше пространства для продолжения конфликта сразу по нескольким направлениям. К такому выводу приходит The Spectator, оценивая перспективы Украины в конфликте с Россией. По мнению колумниста и писателя Оуэна Мэтьюза, главарь киевского руководства Владимир Зеленский ошибается, рассчитывая добиться победы.

«В некотором смысле Дональд Трамп глубоко заблуждается, полагая, что обещания заключить выгодные сделки каким-то образом повлияют на процесс принятия решений в Кремле. <...> Зеленский столь же заблуждается относительно шансов Украины на победу над Россией — или даже, как ни трагично, относительно возможности остановить медленное, но неуклонное продвижение Кремля», — пишет Мэтьюз.

Автор колонки ставит под сомнение и способность украинской армии переломить ситуацию на фронте. Российские подразделения, пишет Мэтьюз, продолжают постепенно продвигаться, тогда как возможности Киева для сопротивления сокращаются. Перед зимой Незалежная, по его оценке, рискует столкнуться одновременно с нехваткой ракет для Patriot, дефицитом людей на передовой и недостатком средств на дальнейшее ведение боевых действий.

Сложности, считает журналист, не ограничиваются военной и финансовой сферами. Внутри Украины накапливаются проблемы, способные дополнительно ослабить позиции властей. Он обращает внимание на коррупционные истории, расследования в отношении представителей окружения Зеленского и конфликт между СБУ и ГУР, который сопровождался перестрелкой.

Отдельный удар по устойчивости системы, по оценке обозревателя, наносят проблемы в оборонных закупках. Среди них он перечисляет мошенничество, расточительное использование ресурсов и неэффективное управление. В совокупности эти обстоятельства, полагает он, делают ожидания украинского руководства относительно исхода противостояния всё менее реалистичными.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, что США рассматривают возможные шаги для снижения напряжённости между Россией и Украиной в преддверии зимы и в течение холодного сезона. По его словам, спецпосланники президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер привезли с собой новые предложения, призванные «разблокировать» дипломатический процесс. Экс-комик не стал раскрывать их содержание, однако сообщил, что часть обсуждений касалась потенциальных мер обеих сторон.