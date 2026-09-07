США рассматривают возможные шаги для снижения напряжённости между Россией и Украиной в преддверии зимы и в течение холодного сезона. Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью Axios после визитов американских представителей в Москву и Киев.

По его словам, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер привезли с собой новые предложения, призванные «разблокировать» дипломатический процесс. Зеленский не стал раскрывать их содержание, однако сообщил, что часть обсуждений касалась потенциальных мер обеих сторон.

«Есть идеи, касающиеся энергетических объектов, поставок зерна, электроэнергетических объектов и экспорта нефти и газа. У России и у нас разные интересы», — сказал Зеленский.

Бывший комик добавил, что получил от американской стороны сигнал о готовности Москвы к обсуждению дальнейших шагов, однако сам настроен скептически. При этом он допустил, что после визита посланников президент Росии Владимир Путин действительно готов рассматривать предложения по продвижению переговоров.

По словам Зеленского, американский подход предполагает сразу две задачи. Первая заключается в возобновлении переговоров, а вторая — в попытке избежать серьёзного обострения в течение предстоящей зимы.

Российская сторона неоднократно говорила, что готова к плодотворному обсуждению переговоров по украинскому кризису. Однако именно Киев каждый раз препятствует достижению мира. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо отметил, что Владимир Зеленский сознательно затягивает боевые действия, чтобы удержать власть и продолжать обогащаться. Политик обратил внимание, что бывший комик на встрече с Кушеров и Уиткоффом обсуждал потребности Киева в ПВО, «соответствующее технологическое сотрудничество» и необходимый Украине «зимний пакет». Там образом он намекнул о том, что боевые действия продолжатся и в холодный сезон.