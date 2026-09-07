«Потом будет ещё жёстче»: Экс-соратница Зеленского призвала Киев не тянуть с миром

Украина может столкнуться с более жёсткими условиями урегулирования, если откажется от возможности завершить конфликт сейчас. Такое мнение высказала бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети X.

«Эта альтернатива всем знакома. Ещё одна зима с отключениями электричества. Ещё одна волна мобилизации. Ещё один раунд «потерпите ещё немного». А потом будет ещё более жёсткий документ», — написала она.

По словам Мендель, мир уже не вернёт Украину в 2021 год, однако способен уберечь страну от дальнейших потерь. Она считает, что у Киева пока остаётся шанс перестать быть исключительно полем битвы.

Ранее сообщалось, что в Кремле не стали раскрывать, чем предложения американских представителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера отличались от договорённостей, достигнутых в Анкоридже в 2025 году. Переговоры чиновников из США с российским лидером Владимиром Путиным состоялись 5 сентября.