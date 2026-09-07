Свет может погаснуть надолго: Киевские власти начали собирать запасы еды и воды на зиму

Власти Киева начали формировать запасы питьевой воды и продуктов на случай продолжительных отключений электроэнергии и других чрезвычайных ситуаций зимой. Об этом сообщили в столичном городском совете.

В мэрии заявили, что необходимые запасы основных продуктов уже сформированы и поддерживаются на постоянной основе. Их планируют использовать для помощи малообеспеченным и маломобильным жителям. Продовольствие также будут выдавать в укрытиях, если перебои с электричеством окажутся продолжительными. Кроме того, город намерен закупить 20 тысяч продовольственных наборов.

Подготовка идёт на фоне проблем украинской энергетики. После повреждений инфраструктуры в предыдущий отопительный сезон в стране неоднократно происходили длительные отключения электричества и тепла. Украинские власти не исключают, что предстоящая зима окажется ещё сложнее. В «Укрэнерго» сообщают, что восстановление повреждённых объектов продолжается, однако компенсировать потерянные мощности пока полностью не удалось. На этом фоне депутат Верховной рады Алексей Кучеренко ранее призвал жителей заранее подготовиться к зиме и запастись водой и дровами.

Ранее Life.ru писал, что власти Украины предупредили жителей страны о непростой зиме из-за уязвимости энергосистемы. Министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что новые повреждения инфраструктуры способны ударить не только по электроснабжению, но и по отоплению, воде и транспорту. По его словам, от стабильной работы энергетики зависит фактически вся жизнь страны.