Вода стала роскошью: Тарифы на Украине взлетели на 200%, но это ещё не предел

Стоимость водоснабжения и водоотведения в некоторых украинских городах за первые два месяца лета 2026 года увеличилась в два раза. В среднем по стране коммунальная услуга подорожала на 52%, заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире Ранок.LIVE.

Сильнее всего рост затронул Черниговскую область. Там стоимость водоснабжения и водоотведения достигла 242 гривен, что составляет около пяти долларов.

«В ряде городов тарифы выросли на 100-200 процентов», – сообщил Попенко.

При этом нынешнее повышение, по его словам, может оказаться далеко не последним. Более десяти водоканалов уже предусмотрели в бюджетах на 2027 год дальнейший рост расценок. В частности, речь идёт о «Харьковводоканале», а также предприятиях Черниговской и Днепропетровской областей. Запланированное повышение может составить от 20 до 70%.

При этом депутат Верховной рады Алексей Кучеренко прогнозировал ещё более серьёзный скачок – в 2,5–3 раза. Таким образом, украинцев могут ждать новые расходы на одну из базовых коммунальных услуг.

Ранее Life.ru писал, что власти Украины предупредили жителей страны о непростой зиме из-за уязвимости энергосистемы. Министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что новые повреждения инфраструктуры способны ударить не только по электроснабжению, но и по отоплению, воде и транспорту. По его словам, от стабильной работы энергетики зависит фактически вся жизнь страны.