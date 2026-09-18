Европе предрекли новую волну украинских беженцев зимой

Европе грозит очередная волна украинских беженцев грядущей зимой. Об этом пишет Berliner Zeitung, связывая возможный кризис с тяжёлой ситуацией, которая может сложиться на Украине в холодный сезон.

«Если такое ухудшение ситуации действительно произойдёт, это совпадёт с уже и без того огромным кризисом беженцев», — говорится в материале издания.

Ранее Life.ru писал, что в Германии потребовали вернуть украинских беженцев и выставить Киеву счёт. Сопредседатель оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заявила, что украинские беженцы, прежде всего мужчины призывного возраста, должны вернуться на родину, а Берлину следует прекратить поддержку Киева и потребовать возмещения потраченных средств.