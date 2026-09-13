Украинские беженцы, прежде всего мужчины призывного возраста, должны вернуться на родину, а Берлину следует прекратить поддержку Киева и потребовать возмещения потраченных средств. Об этом сопредседатель оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель заявила в интервью YouTube-каналу AUF1.

Вайдель назвала «уму непостижимым» содержание за счёт немецкого бюджета более миллиона граждан Украины, которые получают базовое социальное пособие. Для Германии такая нагрузка стала непосильной и больше не может финансироваться, считает она.

Сопредседатель АдГ также пообещала, что в случае прихода партии к власти Германия полностью прекратит военную и финансовую поддержку Украины.

«Мы прекратим выплаты Украине и любую военную поддержку, а также выдвинем к Украине значительные финансовые требования о возврате средств», — резюмировала Вайдель.

Ранее глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль допустил помощь Киеву в возвращении украинских мужчин призывного возраста. По его словам, немецкие власти располагают данными о местах проживания зарегистрированных в стране украинцев. При этом министр выступил против принудительного возвращения и назвал такой процесс добровольным.

На фоне продолжающейся поддержки Киева в Германии растёт недовольство тем, как расходуются выделенные средства. Политолог Дмитрий Журавлёв не исключил, что накопившиеся разногласия со временем заставят Берлин «прикрыть краник», хотя при нынешнем руководстве ФРГ резкого отказа от помощи ожидать не стоит.