Украинцы призывного возраста лишились автоматической защиты в Германии

С 31 июля 2026 года Германия изменила правила предоставления временной защиты для граждан Украины. Новый порядок касается мужчин в возрасте от 23 до 60 лет, которые прибывают в страну после указанной даты.

Для получения временной защиты новоприбывшим необходимо документально подтвердить законность выезда с Украины или наличие освобождения от военной службы. В случае отсутствия таких документов мужчины могут подать заявление на убежище на общих основаниях. Рассмотрение таких заявлений будет проводиться Федеральной службой по делам миграции и беженцев (BAMF) в индивидуальном порядке.

В МВД Германии подчеркнули, что сам по себе факт военной обязанности в Украине не является основанием для предоставления защиты. Ранее действовавшие правила сохраняются для украинцев, уже получивших защиту до 31 июля.

Отказ в предоставлении временной защиты не влечёт автоматической депортации. Однако для нелегально находящихся в Германии украинских граждан могут существовать иные правовые основания для выдворения

Ранее в ирландском городе Корк начали выселять украинских беженцев из гостиницы, где они жили с 2022 года. Жильцам отеля Trabolgan Holiday Centre власти велели съехать в ближайшие недели. На сторону украинцев встал депутат Лиам Куэйд, но после этого в соцсетях на него обрушилась волна травли — анонимные пользователи называли его «предателем».