В городе Корк на юге Ирландии стартовало выселение украинских беженцев из гостиницы, в которой они жили с 2022 года. Об этом написало издание Irish Mirror.

По данным портала, жителям отеля Trabolgan Holiday Centre в пригороде Миддлтон власти жёстко велели готовиться к переезду в течение ближайших недель.

На сторону украинцев, которым грозит выселение, встал депутат от социал-демократов Лиам Куэйд. После этого в соцсетях на него обрушилась волна травли — анонимные пользователи стали обзывать политика «предателем».

Куэйд, в свою очередь, дал понять, что не собирается сворачивать с намеченного пути из-за враждебной атмосферы. Напротив, он воспринимает это как вызов, который лишь укрепляет его твёрдую решимость продолжать поддерживать население, несмотря ни на что.

А ранее сообщалось, что Ирландия в течение года расторгнет контракты на размещение примерно 16 тысяч украинцев и начнёт политику их возвращения. По данным The Sunday Times, тем, кто уедет сам, обещают выплатить до 10 тысяч евро — почти миллион рублей. В Дублине эти условия назвали «щедрыми».