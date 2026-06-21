Ирландия начала выселять украинских беженцев из отеля, где они жили с 2022 года
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В городе Корк на юге Ирландии стартовало выселение украинских беженцев из гостиницы, в которой они жили с 2022 года. Об этом написало издание Irish Mirror.
По данным портала, жителям отеля Trabolgan Holiday Centre в пригороде Миддлтон власти жёстко велели готовиться к переезду в течение ближайших недель.
На сторону украинцев, которым грозит выселение, встал депутат от социал-демократов Лиам Куэйд. После этого в соцсетях на него обрушилась волна травли — анонимные пользователи стали обзывать политика «предателем».
Куэйд, в свою очередь, дал понять, что не собирается сворачивать с намеченного пути из-за враждебной атмосферы. Напротив, он воспринимает это как вызов, который лишь укрепляет его твёрдую решимость продолжать поддерживать население, несмотря ни на что.
А ранее сообщалось, что Ирландия в течение года расторгнет контракты на размещение примерно 16 тысяч украинцев и начнёт политику их возвращения. По данным The Sunday Times, тем, кто уедет сам, обещают выплатить до 10 тысяч евро — почти миллион рублей. В Дублине эти условия назвали «щедрыми».
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