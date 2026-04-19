Ирландия депортирует 16 тысяч украинцев. Им готовы даже заплатить по 1 млн

Ирландия в течение года расторгнет контракты на размещение около 16 тысяч украинских беженцев и запустит политику их возвращения. Об этом пишет The Sunday Times. Тем, кто покинет страну добровольно, власти готовы выплатить до 10 тысяч евро (почти 1 млн рублей). В Дублине назвали эти меры «щедрыми».

«Ни одна другая страна ЕС не предоставляет таких условий. Им придётся уехать, потому что мы расторгаем контракты», — заявили в министерстве по вопросам миграции.

Власти обсуждают либо отмену директивы о временной защите, либо ограничение помощи только для жителей наиболее пострадавших районов. Параллельно готовится программа добровольного возвращения с выплатами — до 2,5 тысячи евро на человека или до 10 тысяч на семью.

С февраля 2022 года временную защиту в Ирландии получили более 125 тысяч украинцев. Действие директивы ЕС истекло в марте этого года.

Ранее сообщалось, что на фоне происходящего всё больше граждан Украины уезжают из Финляндии — кто-то перебирается в другие страны ЕС, другие возвращаются домой. Одной из главных причин называются проблемы с поиском работы. Временный статус защиты действует меньше года, а для того чтобы остаться в стране дальше, необходимо иметь официальное трудоустройство.