«Недовольство будет накапливаться»: Германия может прикрыть краник с помощью Украине

Недовольство Германии тем, как Украина распоряжается полученной помощью, со временем может привести к отказу Берлина от поддержки Киева, полагает политолог Дмитрий Журавлёв.

По его словам, при нынешнем руководстве Германия отказаться от помощи Украине не может. Спор сейчас идёт не о прекращении поддержки, а о том, что Киев закупает слишком мало оружия, в том числе у немецких производителей. Ожидания Берлина, что от выделяемых средств будет выигрывать оборонный сектор ФРГ, не оправдываются.

«Но, в принципе, недовольство будет накапливаться, и в какой-то точке оно может перерасти в действия, но явно это будет не завтра», — отметил эксперт в беседе с «Лентой.ру».

Напомним, ранее глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль потребовал от Киева активнее учитывать интересы Германии и размещать больше оборонных заказов у немецких компаний. В Берлине остались недовольны нынешним объёмом контрактов на фоне финансовой и военной помощи Украине.