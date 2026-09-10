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Регион
Опубликовано 10 сентября, 09:56

«Недовольство будет накапливаться»: Германия может прикрыть краник с помощью Украине

Политолог Журавлёв: Германия может отказаться помогать Украине из-за разногласий

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Недовольство Германии тем, как Украина распоряжается полученной помощью, со временем может привести к отказу Берлина от поддержки Киева, полагает политолог Дмитрий Журавлёв.

Сменили тон: Глава МИД Германии неожиданно предложил поговорить с Путиным об Украине
Сменили тон: Глава МИД Германии неожиданно предложил поговорить с Путиным об Украине

По его словам, при нынешнем руководстве Германия отказаться от помощи Украине не может. Спор сейчас идёт не о прекращении поддержки, а о том, что Киев закупает слишком мало оружия, в том числе у немецких производителей. Ожидания Берлина, что от выделяемых средств будет выигрывать оборонный сектор ФРГ, не оправдываются.

«Но, в принципе, недовольство будет накапливаться, и в какой-то точке оно может перерасти в действия, но явно это будет не завтра», — отметил эксперт в беседе с «Лентой.ру».

Вадефуль допустил помощь Германии в возвращении украинских призывников
Вадефуль допустил помощь Германии в возвращении украинских призывников

Напомним, ранее глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль потребовал от Киева активнее учитывать интересы Германии и размещать больше оборонных заказов у немецких компаний. В Берлине остались недовольны нынешним объёмом контрактов на фоне финансовой и военной помощи Украине.

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Борис Эльфанд
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