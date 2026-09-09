Глава МИД ФРГ Вадефуль потребовал от Киева учитывать интересы Германии

Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль призвал Украину активнее размещать оборонные заказы у немецких компаний. В Германии считают нынешний объём контрактов недостаточным на фоне финансовой и военной помощи Киеву. Об этом пишет Bild.

Вадефуль заявил, что немецкая оборонная промышленность должна получать выгоду от масштабной поддержки Украины. По его словам, Киев пока задействует предприятия ФРГ не во всех своих оборонных проектах.

«В настоящий момент мы не совсем удовлетворены количеством заказов, размещённых в Германии. Поэтому мы попросили правительство Украины пересмотреть это и обеспечить улучшение», — заявил министр.

Глава немецкого МИД связал это требование с объёмом помощи, которую Берлин оказывает Киеву. Вадефуль отметил, что Германия занимает ведущие позиции среди стран, которые направляют Украине финансовую и военную поддержку. Поэтому власти ФРГ рассчитывают на большее участие немецких компаний в украинских закупках вооружений.

Ранее Германия решила передать Украине ракеты-перехватчики PAC-2 для комплексов Patriot. Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что боеприпасы возьмут из запасов бундесвера. Берлин также намерен увеличить поставки ракет класса «воздух — воздух» AIM-9, которые немецкие военные уже передают Киеву. Кроме того, Германия выделит деньги на закупку нескольких десятков тысяч дальнобойных артиллерийских снарядов через консорциум под руководством Великобритании.