Дмитриев предупредил Германию о риске замёрзнуть зимой из-за политики Мерца

Кирилл Дмитриев допустил, что Германия может столкнуться с замерзанием из-за дефицита газа. Своё мнение спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству высказал в соцсети X, комментируя сообщения о возможном опустошении немецких газохранилищ к началу февраля.

Глава РФПИ связал сложившуюся ситуацию с политикой канцлера Фридриха Мерца. По его словам, именно действия германского руководства привели к нехватке энергоресурсов, а исправить собственные ошибки Берлин не способен.

«Зима приближается. Германия может оказаться в ледяном положении из-за нехватки газа, вызванной политикой Мерца и его неспособностью исправить свои ошибки в энергетической сфере», — написал он.

Поводом стали свежие данные о запасах топлива в ФРГ. На начало сентября немецкие газохранилища были заполнены примерно на 53% — это самый низкий показатель для этого времени года за 15 лет наблюдений.

По расчётам ассоциации операторов газохранилищ INES, технически к 1 ноября запасы ещё можно довести примерно до 77%. Однако для этого темпы закачки придётся заметно ускорить. Если они останутся на уровне последних недель, заполненность составит около 63%.

При обычных температурах зимой уровня в 77% должно хватить для обеспечения потребителей. В случае экстремальных холодов ситуация может осложниться: INES допускает нехватку до 25% необходимого газа в отдельные дни января.

При этом Федеральное сетевое агентство Германии сейчас считает газоснабжение страны стабильным, а риск дефицита — низким. Ведомство указывает на доступность трубопроводного импорта и поставок СПГ.

Ранее сообщалось, что европейский газовый рынок столкнулся с зимней паникой из-за низких запасов топлива перед отопительным сезоном. В последнюю неделю августа хранилища ЕС были заполнены примерно на 63%. Средний уровень для этого времени года составляет около 80%. При нынешних темпах закачки Евросоюз может встретить зиму с запасами на 20% ниже среднего показателя последних пяти лет. В таком случае объём газа в хранилищах окажется минимальным с 2013 года.