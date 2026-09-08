В Германии объявили о передаче Украине ракет PAC-2 из запасов бундесвера

Германия направит Украине партию ракет-перехватчиков PAC-2, предназначенных для зенитных ракетных комплексов Patriot. О принятом решении сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус на заседании контактной группы НАТО по Украине.

По словам главы немецкого Минобороны, боеприпасы будут выделены из запасов бундесвера. Писториус подчеркнул, что Украина нуждается в дополнительных ракетах для усиления противовоздушной обороны.

Кроме того, Берлин намерен увеличить поставки ракет класса «воздух — воздух» AIM-9. Такие боеприпасы уже передаются Украине из арсеналов вооружённых сил Германии.

ФРГ также выделит дополнительные средства на приобретение нескольких десятков тысяч дальнобойных артиллерийских снарядов. Закупку планируется провести через возглавляемый Великобританией консорциум, занимающийся вопросами артиллерии и противовоздушной обороны, после чего боеприпасы передадут украинской стороне.

Ранее Life.ru рассказывал, что Владимир Зеленский оценил потребность украинской армии в ракетах для комплексов Patriot на зиму 2026–2027 годов в 360 единиц. По его словам, изначально Киев хотел получить 300 ракет, но запрос Воздушных сил оказался выше.