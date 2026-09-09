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Опубликовано 9 сентября, 07:56

Сменили тон: Глава МИД Германии неожиданно предложил поговорить с Путиным об Украине

Вадефуль: В Европе готовы обсудить с Путиным завершение конфликта на Украине

Обложка © ТАСС / IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Обложка © ТАСС / IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что европейские страны готовы к разговору с президентом России Владимиром Путиным об окончании конфликта на Украине, если российский лидер действительно настроен на такое обсуждение. Об этом немецкий министр рассказал в интервью Bild.

«Если он всерьёз готов говорить о прекращении этой войны, то мы, безусловно, будем готовы поговорить с ним об этом», — сказал он.

Поддержку Берлина получают и инициативы, способные снизить напряжённость вокруг ситуации. Среди них Вадефуль отдельно выделил возможное перемирие в Чёрном море. По оценке главы германского внешнеполитического ведомства, договорённости по этому направлению могут привести к прекращению атак на энергетическую инфраструктуру.

Швейцария заявила о готовности принять новые переговоры по Украине
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Ранее сообщалось, что мирные консультации по украинскому конфликту, состоявшиеся в Москве и Киеве, получили положительную оценку со стороны государственного секретаря США Марко Рубио. По его словам, встречи оказались содержательными и продуктивными.

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Милена Скрипальщикова
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