Сменили тон: Глава МИД Германии неожиданно предложил поговорить с Путиным об Украине

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что европейские страны готовы к разговору с президентом России Владимиром Путиным об окончании конфликта на Украине, если российский лидер действительно настроен на такое обсуждение. Об этом немецкий министр рассказал в интервью Bild.

«Если он всерьёз готов говорить о прекращении этой войны, то мы, безусловно, будем готовы поговорить с ним об этом», — сказал он.

Поддержку Берлина получают и инициативы, способные снизить напряжённость вокруг ситуации. Среди них Вадефуль отдельно выделил возможное перемирие в Чёрном море. По оценке главы германского внешнеполитического ведомства, договорённости по этому направлению могут привести к прекращению атак на энергетическую инфраструктуру.

Ранее сообщалось, что мирные консультации по украинскому конфликту, состоявшиеся в Москве и Киеве, получили положительную оценку со стороны государственного секретаря США Марко Рубио. По его словам, встречи оказались содержательными и продуктивными.